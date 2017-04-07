Постпред США при ООН возложила ответственность за ситуацию в Сирии на Россию и Иран

Постпред США при ООН Никки Хейли заявила в пятницу в ходе заседания СБ ООН, что Иран и Россия несут ответственность за ситуацию в Сирии.

По ее словам, Тегеран и Москва не реагировали должным образом на преступления президента Сирии Башара Асада, передает Интерфакс.

"Правительственный режим в Сирии - не единственный, кто несет ответственность за химическую атаку. На правительстве Ирана также лежит большая ответственность, так как оно долго защищало сирийского диктатора. Иран продолжает играть значительную роль в кровопролитии в Сирии", - заявила Хейли на заседании Совбеза ООН.

По словам Хейли, правительство России также несет существенную ответственность.

"Каждый раз, когда Асад переходил "красную черту", Россия его защищала его, а это укрепляло Асада, а укрепление Асада ведет к большему числу смертей", - добавила она.

Хейли заявила, что у Вашингтона было полное право на то, чтобы нанести ракетный удар по Сирии. Она подчеркнула, что США готовы сделать больше, если в этом будет необходимость.

По ее словам, Вашингтон заинтересован в том, чтобы положить конец использованию Дамаском химического оружия.

"Преступления (президента Сирии - ИФ) Башара Асада против мирных граждан более не должны оставаться без ответа. Пришло время сказать, что этому нужно положить конец. Стоит не только говорить об этом, но и предпринимать определенные действия", - сказала Хейли.

При этом она отметила, что международное сообщество убедилось, что Башар Асад не раз использовал химическое оружие против собственного народа.

Позиция РФ

Заместитель постпреда РФ при ООН Владимир Сафронков отметил, что Соединенные Штаты пошли своим путем, не откликнувшись на предложение России о создании единого антитеррористического фронта.

"РФ с трибуны ООН объявила о необходимости формирования международной коалиции по борьбе с терроризмом, которая осуществлялась бы на базе принципов международного права. Мы неоднократно сигнализировали Вашингтону о нашей готовности к такому взаимодействию. Вы пошли другим путем", - сказал Сафронков на экстренном заседании СБ ООН по Сирии.