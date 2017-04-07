"Нымме Калью" взял верх над "Инфонетом" и стал лидером чемпионата Эстонии по футболу

В пятницу, 7 апреля, стартовал пятый тур чемпионата Эстонии по футболу. На стадионе в Хийу "Нымме Калью" в упорной борьбе одолел "Инфонет" - 3:2.

Победный гол на 82-й минуте забил Игорь Субботин.

На 13-й минуте Андрей Сидоренков реализовал пенальти и вывел хозяев вперед. незадолго до перерыва Александр Кулинич восстановил равновесие.

В начале второго тайма бразильский легионер "Калью" Карлос Перейра сделал счет 2:1, но Кулинич снова подарил гостям надежду.

Ныммеская команда набрала 13 очков и вышла на первое место. Действующий чемпион "Инфонет" в первых пяти турах потерпел три поражения и с шестью очками находится на шестой позиции.

В еще одном поединке пятницы тартуская "Таммека" на выезде обыграла вильяндиский "Тулевик" - 3:1. У гостей дублем отметился Мартин Йыги, еще один гол забил Каарел Кийдрон. У хозяев с "точки" отличился легионер из Казахстана Касым Таласбаев.

Остальные три поединка пятого тура пройдут в субботу: "Левадия" - "Транс" (13:00), "Пайде" - "Вапрус" (13:00), "Флора" - "Калев" Силламяэ (19:00).