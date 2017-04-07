Пярнуский театр "Эндла" подготовил для зрителей спектакль о реалиях семейной жизни

"Пляска смерти" рассказывает о реалиях семейной жизни, о существовании в этом суетном мире и погоне за мифическими ценностями, передает "Актуальная камера".

Супружеская пара готовится отметить свою серебряную свадьбу. И во время подготовки к торжествам вскрываются превратности и муки жизни в браке, в чем драматург смог убедиться на собственном опыте.

"Это настолько личное. Конечно, он писал о себе", - говорит постановщик спектакля Ингомар Вихмар.

Спектакль "Пляска смерти" станет последней премьерой этого сезона, поставленной в стенах театра "Эндла". В большом зале театра начинается ремонт.

"С 1 мая большой зал закрывается на ремонт. Будут менять оборудование и технические приспособления сцены. Поэтому половина репертуара будет идти в культурном центре санатория "Тервис". Разговоры о том, что театр "Эндла" закрывается, не соответствуют действительности", - поясняет руководитель по коммуникациям театра "Эндла" Хеди-Лийз Тооме.

В мае, сентябре и октябре некоторые постановки будут все-таки играть в малом зале театра. Обновленный театр будет готов принимать публику с первой половины ноября.