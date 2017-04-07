Минобороны РФ приостанавливает работу горячей линии связи с Пентагоном

Минобороны России приостанавливает с 8 апреля работу предусмотренной Меморандумом о взаимопонимании горячей линии связи с Пентагоном. Военному атташе США была вручена соответствующая нота, сообщил в пятницу журналистам официальный представитель российского военного ведомства генерал-майор Игорь Конашенков.

"Около часа назад в российское военное ведомство был вызван военный атташе при посольстве США в Москве, которому была официально вручена нота о приостановке российской стороной с 00:00 8 апреля 2017 года выполнения своих обязательств по Меморандуму о взаимопонимании между Минобороны России и Пентагоном о предотвращении инцидентов и обеспечении безопасности полетов авиации в ходе операции в Сирийской Арабской Республике", - передает слова Конашенкова ТАСС.

Генерал опроверг сообщения американских СМИ о том, что Россия сохранила горячую линию с представителями военного ведомства США в рамках Меморандума по предотвращению инцидентов в воздушном пространстве Сирии.

Он уточнил, что соответствующая нота также была направлена в Пентагон по военно-дипломатическим каналам днем.

О том, что Минобороны намерено прекратить контакты с Пентагоном в рамках Меморандума, стало известно в пятницу. Российская сторона пошла на такой шаг после удара американских эсминцев крылатыми ракетами по авиабазе сирийских ВВС в Шайрате.

Меморандум был разработан в октябре 2015 года. Он содержит комплекс правил и ограничений, имеющих целью предотвратить возникновение инцидентов между авиацией России и США в небе над Сирией. Между двумя странами была налажена круглосуточная оперативная связь, определен механизм взаимодействия, включая оказание взаимной помощи при возникновении кризисных ситуаций.