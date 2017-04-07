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Баскетболист "ТУ": и третьим местом в ББЛ мы тоже довольны ({{commentsTotal}})

Спорт
Спорт
Алексей Маргиев

Клуб "Тартуский университет" завоевал бронзовые медали Балтийской баскетбольной лиги (ББЛ). По сумме двух матчей команда переиграла другую эстонскую команду - таллиннский "Калев/Крамо". А победителем турнира в этом году стал литовский "Витаутас Пренай".

Бронзовые медали Балтийской лиги разыграли между собой два сильнейших клуба Эстонии - "Тартуский университет" и действующий чемпион страны "Калев/Крамо", передает "Актуальная камера".

В первом поединке столичная команда дома уступила тартусцам с разницей в 12 очков. В ответной гостевой встрече команда Алара Варрака пыталась отыграть это отставание, но максимум, что ей удалось, это оторваться на шесть очков. В концовке поединка хозяева паркета полностью контролировали ситуацию. Они проиграли матч со счетом 67:68, но по сумме двух встреч гарантировали себе третье место в текущем сезоне ББЛ.

"Мы боролись в этом турнире за победу. Это было нашей целью. Но и третьим местом мы тоже довольны. Медаль есть медаль", - прокомментировал игрок "ТУ" Янари Йыэсаар.

Самыми результативными в этой встрече были легионеры. У хозяев американец Мандель Томас и литовец Доминикаш Милка набрали по 17 очокв. У таллиннцев больше всех баллов, 20, команде принес белорус Виталий Лютыч.

"Немного не хватило. Мы приехали сюда с 12-очковым отставанием. Могу сказать, что и в домашнем, и в этом поединке у нас что-то не получалось. Но и "ТУ" провел отличный поединок, благодаря чему и завоевал бронзу", - отметил главный тренер БК "Калев/Крамо" Алар Варрак.

Вполне вероятно, что уже в мае команды "ТУ" и "Калев/Крамо" вновь сойдутся в битве за золото чемпионата Эстонии. По итогам регулярного чемпионата они с одинаковыми показателями уверенно заняли первое и второе места, и для очередного очного противостояния им необходимо пройти два раунда плей-офф.

Редактор: Виктор Сольц



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