Отт Тянак неудачно начал этап ЧМ по авторалли на Корсике

Первый день этапа чемпионата мира по авторалли на Корсике не принес удачи эстонскому автогонщику Отту Тянаку.

На первых двух спецучастках пилот команды "М-спорт" занимал четвертые места с небольшим отставанием от лидеров, передает "Актуальная камера".

Однако на третьем скоростном отрезке он неожиданно для всех съехал в канаву, застрял там и так и не добрался до финиша. Пока неясно, сможет ли Тянак вернуться в гонку завтра или в воскресенье, но в любом случае на высокие места на Корсике он уже не претендует.

А лидирует после первого дня французского ралли британец Крис Мик. Он на 10 секунд опережает четырехкратного чемпиона мира француза Себастьена Ожье.