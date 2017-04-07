В субботу похолодает, +4..+9

Ночью небольшая и переменная облачность. На востоке Эстонии кратковременный дождь и мокрый снег. Ветер в основном северо-западного направления от 5 до 11 м/с, на побережье порывами до 14 м/с. Температура воздуха от -3 до +2 градусов.

До обеда переменная облачность, без осадков. А вот после - облачно. К вечеру по западу Эстонии пройдет небольшой дождь. Ветер западных направлений от 4 до 9 м/с, на побережье порывами до 12 м/с. Вечером на островах подует южный ветер. Температура воздуха от 4 до 9 градусов тепла.