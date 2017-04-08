ФОТО и ВИДЕО: в Петербурге отметили 100-летие манифестации эстонцев в поддержку автономии

В субботу исполнилось 100 лет с того дня, как 40 000 эстонцев приняли в Петрограде участие в демонстрации, на которой потребовали предоставления Эстонии статуса самоуправляемой автономии.

100-летие манифестации эстонцев отметили в церкви Святого Апостола Иоанна в Санкт-Петербурге богослуженим и концертом Академического мужского хора. Меропиятие, которое проходит в рамках празднований "Эстонская Республика — 100" (Eesti Vabariik 100), посетили премьер-министр Юри Ратас и государственный секретарь Хейки Лоот.

Через четыре дня после манифестации 8 апреля 1917 года Временное правительство утвердило закон о предоставлении Эстонии автономии. Согласно закону об автономии, были объединены северная часть Лифляндской и Эстляндская губернии. Образовалась Эстонская национальная губерния.

"Именно перед церковью св. Иоанна состоялась 8 апреля 1917 года манифестация 40 000 эстонцев, откуда они пошли к Таврическому дворцу, где находилось Временное правительство. После этого и был предпринят важнейший шаг к созданию независимой Эстонской Республики. Поэтому мы отмечаем и это событие в рамках празднования 100-летия Эстонской Республики", - рассказал руководитель юбилейной программы Маргус Кастерпалу.

Эстонский приход св. Иоанна был создан в Петербурге 175 лет назад, в 1842 году. В 1930 году церковь была отчуждена от собрания, и богослужения запретили. Эстонский лютеранский приход возобновил деятельность в 1994 году, церковь снова открыли 20 февраля 2011 года. В церемонии открытия церкви принимали участие президент Тоомас Хендрик Ильвес, министр иностранных дел Урмас Паэт и министр культуры Лайне Рандъярв. В 2013 году церковь св. Иоанна в Петербурге посетил также премьер-министр Андрус Ансип. С марта 2014 года церковь св. Иоанна в Петербурге находится в официальном и полномочном владении эстонского государства.

Ратас: эстонцам больше не придется идти за ключами от свободы в другое государство

После богослужения, которое совершил Урмас Вийльма, с речью выступил премьер-министр Эстонии Юри Ратас, который подчеркнул, что эстонцам больше не придется идти за ключами от свободы в столицу другого государства и выступать с демонстрацией в защиту права народа на самоопределение.

Приводим выдержки из речи Юри Ратаса:

"Вполне очевидно, что я намеревался начать свое выступление со слов, которых заслуживает историческое событие, отмечаемое сегодня. К сожалению, произошедший в начале недели в Петербургском метро взрыв и вчерашняя атака в Стокгольме заставляют нас снова подумать о значении насилия. В мире по-прежнему есть люди, желающие сеять страх и террор среди невинных людей, навязывая им свою волю".

"В понедельник недалеко от этого места было совершено злодеяние и это является абсолютной противоположностью тому, чего добивались сто лет назад наши предки. Сегодня вышедших на манифестацию сто лет назад эстонцев можно сравнить с шествием Певческого праздника. Для эстонцев такие массовые собрания всегда были способом самоутверждения и выражения своей воли. Страху нужно противостоять чистотой и силой духа".

"Несмотря на напряженную ситуацию в мире и продолжающийся конфликт в Европе, наша независимость сегодня защищена лучше, нежели когда-либо раньше. Эстонцам больше не придется идти за ключами от свободы в столицу другого государства и выступать с демонстрацией в защиту права народа на самоопределение. Я надеюсь, что все наши нынешние и будущие шествия, манифестации и большие собрания будут проходить с осознанием того, что мы выстрадали свою историю и заслуживаем добытой свободы".

В Петербурге в церкви святого Иоанна сегодня прошло богослужение и концерт Академического мужского хора, которыми отметили 100 лет со дня манифестации в поддержку эстонской автономии. Мероприятия прошли в рамках празднования столетия Эстонской Республики.

Сегодня, 8 апреля 2017 года, исполняется 100 лет с того дня, как 40 000 эстонцев приняли в Петрограде участие в демонстрации, на которой требовали предоставления Эстонии статуса самоуправляемой автономии. Эстонцы начали шествие у церкви св. Иоанна и направились к Таврическому дворцу, где находилось Временное правительство. Через четыре дня после манифестации, т.е. 12.04.1917, Временное правительство утвердило закон о предоставлении Эстонии автономии.

Первым мероприятием празднований 100-летия Эстонской Республики станет поход вдоль бывшей губернской границы, отделявшей северную часть Эстонии от Ливонской губернии и проходившей от берега Чудского озера до берега Балтийского моря.

В рамках совместной зарубежной программы, посвященной столетию Эстонской Республики и председательству Эстонии в Совете ЕС, состоится около 150 мероприятий, в числе прочего в Брюсселе, Хельсинки и Риге.