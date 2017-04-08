В субботу, 8 апреля, в Таллинне, Маарду, Нарве, Йыхви, Тарту и Валга прошел "Тотальный диктант". На участие в "Тотальном диктанте" в Таллинне зарегистрировалсь 2497 человек.

В Таллинне все желающие проверили свою грамотность под диктовку актера Дмитрия Харатьяна в ледовом холле "Тондираба", в Нарве – в Языковом лицее ("диктатор" тележурналист Дмитрий Пастухов), в Йыхви – в Йыхвиской русской основной школе ("диктатор" актер Александр Пашутин), в Маарду – в Маардуской основной школе ("диктатор" Максим Волков), в Тарту – в Тартуской школе Александра Пушкина (заведующая кафедрой русской литературы ТУ Любовь Киселева), в Валга – в Центральной библиотеке ("диктатор" пенсионер Нина Нусберг) и в Валгаской школе Прийметса ("диктатор" учитель Анна Гутовская).

Кроме того, на площадке TRUD (Варраку, 14) в Таллинне написать диктант могли люди, изучающие русский язык как иностранный. Диктовала текст филолог Галина Нооркыйв. Текст и информация о "Тотальном диктанте" – на сайте totaldict.ru.

"Тотальный диктант" – ежегодная образовательная акция в форме добровольного диктанта для всех желающих. Цель акции – показать, что быть грамотным – важно для каждого человека; убедить, что заниматься русским языком нелегко, но увлекательно и полезно; объединить всех, кто умеет или хочет писать и говорить по-русски.

Первый "Тотальный диктант" состоялся в 2004 году как студенческая акция "Глум-Клуба" – творческого объединения гуманитарного факультета НГУ. Текст "Тотального диктанта" каждый год специально для акции создает известный писатель. В этом году автором текста стал Леонид Юзефович.