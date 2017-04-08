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Теракт в Швеции: задержан водитель грузовика – 39-летний выходец из Узбекистана ({{commentsTotal}})

За рубежом
За рубежом

Прокуратура Швеции утром в субботу, 8 апреля, заявила, что один из подозреваемых в причастности к теракту в Стокгольме взят под стражу. Как сообщила газета Aftonbladet, речь идет о задержанном в Марсте 39-летнем этническом узбеке, который, возможно, является сторонником экстремистской организации "Исламское государство".

Шведская полиция подтвердила, что считает арестованного по подозрению в терроризме мужчину водителем грузовика, сбившего несколько человека на пешеходной улице в Стокгольме 7 апреля. Между тем в полиции подчеркнули, что пока нельзя быть уверенным на 100%, передает dw.com, meduza.io.

По сведениям правоохранительных органов, у преступника могли быть сообщники. Поздним вечером в пятницу в пригороде Стокгольма Юльсте был задержан второй подозреваемый.

Полиция продолжает поиски возможных сообщников. "Мы не можем исключить того, что последуют дальнейшие задержания", – заявил представитель полиции Стокгольма в субботу утром. В то же время он заметил, что в данный момент общественной безопасности ничто не угрожает.

7 апреля в 15 часов по местному времени в центре Стокгольма грузовик въехал в толпу людей на одной из центральных торговых улиц, затем врезался в витрину магазина на крупной торговой улице Дроттнинггатан и загорелся. В результате инцидента были ранены 15 прохожих. Полиция подтвердила гибель четырех человек, из них трое скончались на месте преступления и один – позже в больнице.

Грузовик был угнан

По информации шведских СМИ, грузовик, с помощью которого совершен теракт, ранее был угнан и принадлежит местной пивоварне Spendrups. Представитель компании сообщил в эфире шведского радио о том, что в тот момент, когда водитель стоял за автомобилем, в кабину ворвался неизвестный в маске. Водитель попытался остановить преступника, но тот совершил на него наезд и скрылся. Сотрудник пивоварни серьезно не пострадал, говорится далее в сообщении.

Сразу после инцидента полиция оцепила кварталы вокруг места происшествия, здание парламента, правительства и королевский дворец, а также призвала жителей Стокгольма оставаться в закрытых помещениях и воздержаться от поездок в центр города. Было остановлено движение метро и железнодорожное сообщение. Была проведена эвакуация центрального вокзала шведской столицы. Над центром шведской столицы кружили полицейские вертолеты. Полиция по громкоговорителям предупредила людей в центре города о террористической угрозе.

Власти Стокгольма открыли общественные здания для ночлега

Городские власти Стокгольма, по их собственным данным, открыли многие общественные здания, такие как школы, для ночлега людям, которые не смогли добраться домой из центра города. В городе было остановлено движение общественного и пригородного транспорта, а вызвать такси практически невозможно.

Вся имеющаяся на данный момент информация указывает на то, что в Стокгольме совершена террористическая атака, заявил премьер-министр Швеции Стефан Лёвен. Шведская разведслужба Sapo в интервью AFP также сообщила о "преднамеренной атаке", совершенной на оживленной улице в центре столицы.

Теракты с использованием автомобилей в Европе

За последние месяцы в Европе были совершены несколько терактов, во время которых исламские экстремисты намеренно направляли автомобили в толпу людей. 22 марта в центре Лондона у здания британского парламента произошел двойной теракт, унесший жизни пяти человек, еще около 50 были ранены. Сам террорист был застрелен охранником возле здания британского парламента.

19 декабря 2016 года уроженец Туниса Анис Амри направил грузовик в толпу людей на рождественской ярмарке в центре Берлина. В результате теракта погибли 12 человек, около 50 были ранены. Амри был объявлен в международный розыск и 23 декабря убит в Милане в ходе перестрелки с полицейскими.

14 июля 2016 года грузовик въехал на большой скорости в толпу людей на Английской набережной в Ницце, в результате погибли более 80 человек, более 400 были ранены.

Редактор: Ирина Киреева



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