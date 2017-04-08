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"Политрулет": внефракционный Пай, "бездымные" старейшины и "ленинское" бревно ({{commentsTotal}})

"Политрулет" (3 - 8 апреля). Автор: Shana L. McDanold/Creative Commons
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Пай рассказывает о тяжкой жизни центриста, Коробейник получает "Хрустальный атом", Юферева пародирует Ленина, а некий член IRL прикрывает лицо мобильным телефоном - читайте обзор политической жизни Эстонии за неделю на портале rus.err.ee.

Удивление недели: фото к "Политрулету"
Да-да, на этот раз без коллажа. Зато рулет присутствует на фото. И как в политике - есть полоса белая, а есть коричневая.

Цитата недели:
"Когда я вступил в Центристскую партию, то потерял где-то 80% своих друзей и примерно 70% своих знакомых. Когда меня видели, например, в магазине, то с ненавистью ко мне относились 50% людей. У нас ведь в стране половина за центристов, а половина - против. Жить в таком напряжении, по правде говоря, было очень тяжело".
Меэлис Пай о тяжкой жизни в Центристской партии, которую он покинул 31 марта ("Очевидец", ETV, 05.04.2017)

Отчисление недели: все тот же Пай
Если из партии Пай вышел сам, то из фракции центристов в Таллиннском горсобрании его исключили. Произошло это в четверг, 6 апреля, перед очередным заседанием столичного парламента. "Если Меэлис Пай решил по своему желанию покинуть Центристскую партию, то у фракции нет другого варианта, кроме как исключения Пая", - сказал председатель фракции Тойво Тоотсен.

У центристов в Таллинне солидный перевес, поэтому проблем в работе фракции это не создаст. На данный момент во фракции ЦП состоят 46 из 79 депутатов горсобрания. У IRL - 16 человек, у реформистов - 9, у соцдемов - 6. Два депутата не входят ни в одну из фракций. Помимо Пая, это Ольга Сытник, покинувшая ряды центристов еще в декабре 2014 года.

Награда недели: Андрей Коробейник
В воскресенье, 2 апреля, председатель Пярнуского городского собрания, член правления Партии реформ, предприниматель и интеллектуал Андрей Коробейник был признан лучшим знатоком во второй игре весенней серии "Что? Где? Когда?" на Первом канале и получил награду "Хрустальный атом". Однако команда одесситки Елены Потаниной, за которую выступал Коробейник, уступила телезрителям со счетом 3:6 (ведя по ходу игры 3:2). За знатоков также играли Михаил Карпук (Минск), Роман Оркодашвили (Баку), Ия Метревели (Тбилиси) и Айк Казазян (Ереван).

Коробейник особой радости по поводу приза не испытал. "Лучший игрок в проигранной игре - это то ещё достижение", - прокомментировал экс-президент Союза шахмат Эстонии на своей странице в соцсети Facebook. Там же он опубликовал фотографию с двумя наградами. Помимо "Хрустального атома", в коллекции Коробейника есть "Хрустальная сова", которую присудили лучшему игроку зимнего сезона 2016 года эстонского варианта телеигры (ее показывали на "Канале 2" под названием "Mis? Kus? Millal?").

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Игра недели: угадай, кто?
А чем "Политрулет" хуже "ЧГК"? Мы сейчас тоже заставим читателей поднапрячь мозги. Правда, вопрос довольно легкий. Кто же спрятался за мобильным телефоном? Правильный ответ будет в конце выпуска, так что, если хотите поставить себе галочку по-честному, то не скрольте вниз.

Фото: Рене Сууркаэв, ERR

Здоровье недели: столичные старейшины
В пятницу, 7 апреля, отмечался Всемирный день здоровья. И старейшина Кристийне Вадим Белобровцев по этому поводу на своей странице в социальной сети Facebook написал. "Сегодня в числе прочего я подумал о своих коллегах, то есть о столичных старейшинах. Приятно признать, что никто из нас, по моим данным, не курит. Этого же я желаю сегодня всем жителям Эстонии! Будьте здоровы!". Перечислим же этих некурящих героев. Помимо самого Белобровцева, это Мария Юферева (Ласнамяэ), Раймонд Кальюлайд (Пыхья-Таллинн), Марек Юргенсон (Хааберсти), Таави Пукк (Кесклинн), Тынис Мёлдер (Пирита), Тийа-Лийз Юргенсон (Нымме) и Хелле Калда (Мустамяэ).

И так далее:
Эта рубрика появилась неделю назад. В ней "Политрулет" обращает на важные новости, вышедшие в последнее время на портале rus.err.ee, к которым-то и добавить нечего. Просто читайте и получайте удовольствие!

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Новая рубрика: как "Политрулет" и предполагал
В этой рубрике мы будем рассказывать, какое развитие получили темы, которые поднимал "Политрулет" ранее.

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"Ленин" недели: Мария Юферева
Старейшина Ласнамяэ Мария Юферева может сравнить себя не только с Путиным (см. прошлый "Политрулет"). Есть и другие важные исторические персонажи. На сей внимания старейшины удостоился Владимир Ильич Ленин. Юферева написала на своей странице в Facebook "Дело Ленина живет", сославшись на эпизод из жизни советского вождя, когда тот принял участие в переноске бревна во время субботника в Кремле 1 мая 1920 года.

Ласнамяэский субботник состоялся в пятницу, 7 апреля, в парке Паэ. На толоку вышли члены Таллиннской городской управы, руководители и работники управы Ласнамяэ, а также другие городские чиновники, к которым присоединились добровольцы. На фото вместе с Юферевой бревно тащит вице-мэр Таллинна Арво Саарапуу.

Все выпуски "Политрулета" можно прочитать здесь.

Правильный ответ на квиз: Маргус Цахкна

Редактор: Виктор Сольц

политрулетмеэлис паймария юферевавадим белобровцев


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