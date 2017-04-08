Артур Тальвик – единственный кандидат на пост председателя Свободной партии

К моменту истечения срока подачи заявлений от кандидатов на место председателя Свободной партии поступило только одно ходатайство – от Артура Тальвика, сказала советник по прессе фракции Свободной партии Эпп Алаталу.

Член парламентской фракции партии Артур Тальвик вступил в Свободную партию в марте, обосновав свое решение желанием многих однопартийцев и намерением выставить кандидатуру на пост председателя партии, передает ERR Uudised.

Исключенный из Свободной партии Евегний Криштафович в пятницу сказал, что по-прежнему считает себя членом партии и выдвинет свою кандидатуру как в правление, и на место председателя.

Алаталу прокомментировала, что по состоянию на данный момент действует решение правления о том, что Криштафович исключен из партии, и его среди кандидатов нет.

Член парламентской фракции Свободной партии Моника Хауканымм сообщила во второй половине марта, что думала о том, чтобы выставить свою кандидатуру на пост председателя, но отказалась от этой идеи и поддержит Артура Тальвика.

Нынешний руководитель партии Андрес Херкель больше выдвигаться на пост председателя не может.

Выборы нового правления и председателя Свободной партии состоятся 23 апреля в Тарту в Национальном музее.