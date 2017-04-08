Telia и Tele2 компенсируют расходы на связь своим клиентам в Швеции

Еще одна телекоммуникационная компания в Эстонии сообщила, что компенсирует находившимся в пятницу в Стокгольме клиентам расходы на мобильную связь в течение двух дней.

Мобильный оператор Telia сообщил в субботу, что руководство компании решило возместить своим клиентам, находящимся в Швеции, расходы на мобильную связь в пятницу и субботу в связи с произошедшим 7 апреля в Стокгольме терактом.

Всем договорным клиентам Telia и Diil, а также пользователям разговорных карточек, находящимся сейчас в Швеции, фирма оплатит их звонки и СМС-сообщения из Швеции в Эстонию. Бесплатными на эти два дня будут и звонки и сообщения, принимаемые ими в Швеции.

Накануне оператор мобильной связи Tele2 сообщил, что в связи с трагическими событиями в Стокгольме покроет расходы на входящие и исходящие звонки, а также отправку СМС-сообщений и мобильную передачу данных своих договорных клиентов, находящихся в Швеции.

7 апреля в 15 часов по местному времени в центре Стокгольма грузовик въехал в толпу людей на одной из центральных торговых улиц, затем врезался в витрину магазина на крупной торговой улице Дроттнинггатан и загорелся. В результате инцидента были ранены 15 прохожих. Полиция подтвердила гибель четырех человек, из них трое скончались на месте преступления и один – позже в больнице.