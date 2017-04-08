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"АК+": адаптация трудовых мигрантов, Петербург после теракта и итоги ЧМ по фигурному катанию ({{commentsTotal}})

Николай Лощин провел дебютный выпуск "АК+" в новой студии. Автор: Фото: ERR
АК+
АК+

Очередной выпуск новостной аналитической передачи "Актуальная камера+" выйдет в эфир в воскресенье, 9 апреля.

В программе:

Петербургский теракт – о службах безопасности, политике и обычных горожанах с места событий рассказывает Антон Алексеев.

Трудовые мигранты. О программе адаптации и языковых курсах для прибывших в Эстонию специалистов – в сюжете Маргариты Мясниковой.

Итоги предолимпийского чемпионата мира по фигурному катанию анализирует Алексей Маргиев.

Смотрите уже в это воскресенье в 20:00 на ETV+.

Ведущий выпуска – Николай Лощин.

Редактор: Ирина Киреева



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