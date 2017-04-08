"АК+": адаптация трудовых мигрантов, Петербург после теракта и итоги ЧМ по фигурному катанию ({{commentsTotal}})
Очередной выпуск новостной аналитической передачи "Актуальная камера+" выйдет в эфир в воскресенье, 9 апреля.
В программе:
Петербургский теракт – о службах безопасности, политике и обычных горожанах с места событий рассказывает Антон Алексеев.
Трудовые мигранты. О программе адаптации и языковых курсах для прибывших в Эстонию специалистов – в сюжете Маргариты Мясниковой.
Итоги предолимпийского чемпионата мира по фигурному катанию анализирует Алексей Маргиев.
Смотрите уже в это воскресенье в 20:00 на ETV+.
Ведущий выпуска – Николай Лощин.
Редактор: Ирина Киреева