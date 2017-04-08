ФОТО: Ратас в Петербурге почтил память жертв террористических атак

Премьер-министр Эстонии Юри Ратас в субботу находится в Санкт-Петербурге, чтобы принять участие в мероприятиях в честь 100-летия манифестации эстонцев в поддержку автономии. Он также возложил цветы у станции метро в память о жертвах теракта.

Как сообщил политик на своей страничке Facebook, сразу после прибытия в Санкт-Петербург он отправился к станции метро "Технологический институт", где возложил цветы к импровизированному мемориалу в память о жертвах недавнего теракта.

"Учитывая произошедшую накануне в Стокгольме террористическую атаку, этот жест приобрел более широкий смысл. В современном мире, к сожалению, по-прежнему живут те, кто хочет нести собой разрушения и боль, которые хотят посеять страх среди мирного населения", – значится в сообщении Ратаса.

"Террористические атаки против мирного населения, против обычных людей, которые вынуждены становиться жертвами этих ужасных и бесчеловечных актов насилия, это та несправедливость с которой мы никогда не должны мириться. Мировое сообщество должно сплотиться и активно сотрудничать друг с другом, чтобы сообща противостоять террористам и призвать преступников к ответственности".

"Я выражаю самые глубочайшие соболезнования семьям и любимым тех, кто погиб в результате всех террористических атак", – написал Ратас.

Премьер-министр Юри Ратас и государственный секретарь Хейки Лоот в субботу, 8 апреля, принимают участие в благодарственном богослужении и концерте в церкви св. Иоанна в Петербурге в честь 100-летия манифестации эстонцев в поддержку автономии. Мероприятия проходят в рамках посвященных столетию Эстонской Республики празднований под девизом "Eesti Vabariik 100".