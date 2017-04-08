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На церемонию крещения парома Tiiu собралось приблизительно 600 человек ({{commentsTotal}})

Эстония
Эстония

В субботу в порту Хельтермаа на острове Хийумаа состоялась церемония крещения третьего по счета нового парома компании TS Laevad — судна Tiiu. Зрителями мероприятия были почти 600 человек.

Крестная мать парома, научный сотрудник и исследователь культурного наследия острова Хийумаа Хелен Кыммус на церемонии рассказала о персонаже эстонской мифологии Тийу, именем которой окрестили судно, после чего сказала слова напутствия: "Тийу, пусть имя твое принесет нам славу и счастье. Храни наших островитян, моряков и всех, кто путешествует на твоем борту!".

Приветствовать новое судно и благословить его пришли также Старик с козой — еще один персонаж, согласно местным легендам, дразнивший капитана первого парома тем, что привел свою козу посмотреть на железный паром.

С воскресенья на линии между материком и островом Хийумаа в распоряжении островитян и гостей острова будут два новых парома.

Министр экономики Кадри Симсон отметила, что затянувшаяся сага с новыми паромами для хийумаасцев завершилась. "В Эстонию прибыл и паром Piret, крещение которого состоится на следующей неделе, после чего у нас на линиях начнут работать четыре новых парома. Я считаю, что речь идет о прорыве как с качественной точки зрения, так и с точки зрения комфорта. Надеюсь, что новыми паромами останутся довольны как островитяне, так и их гости", - сказала министр.

Судно получило имя в честь Тийу — супруги мифологического богатыря Лейгера, жившего на острове Хийумаа. В честь Лейгера назван другой паром такого же типа, который также будет обслуживать линию Рохукюла-Хельтермаа между материком и Хийумаа.

В свой первый рейс Tiiu отправится в воскресенье в 8:30 из островного порта Хельтермаа.

Редактор: Ирина Киреева

Источник: BNS



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