ФОТО: совет уполномоченных IRL поддержал изменение устава, но не предложения председателя

Собрание уполномоченных Союза Отечества и Res Publica (IRL) решило на своем сегодняшнем заседании предложить съезду партии изменить устав, но это не те изменения, которых ждал председатель партии Маргус Цахкна. Съезд партии состоится 13 мая.

По словам, председателя собрания уполномоченных Хелира-Валдора Сеэдера, на заседании решили, что партии необходимы перемены, а в качестве первого шага планируют упорядочить устав, передает ERR Uudised.

Съезд решили созвать 13 мая в Таллинне. На нем, по словам Сеэдера, выберут председателя, членов правления, ревизионной комиссии и суда чести. Членов руководящих органов партии выберут согласно действующему уставу.

Совет уполномоченных поддержал некоторые изменения устава IRL: если до сих пор на съезде партии выбирали трех вице-председателей и кандидаты не могли одновременно баллотироваться в правление, то в дальнейшем председатель партии будет выбирать своих заместителей из членов правления.

Это означает, по сути, что поддержали уменьшение количества членов правления с 24 до 21.

Также решили изменить порядок приема новых членов. В дальнейшем у нового члена должна быть рекомендация от по меньшей мере одного представителя регионального правления партии или он должен будет встретиться с региональным правлением. Новый член партии должен быть принят в нее не позднее, чем за 15 дней до съезда партии или регионального собрания.

Цахкна предлагал, чтобы при выборах руководящих органов партии все имеющие право голоса члены могли проголосовать только за одного человека. Он также хотел дать председателю партии возможность формировать свою команду.

Цахкна неоднократно заявлял, что если его предложения не поддержат, то он не будет выставлять свою кандидатуру не выборах председателя партии.