Глава британского МИДа Борис Джонсон отменил визит в Россию из-за ситуации в Сирии

"Развитие событий в Сирии полностью изменили ситуацию", – сказано в заявлении Джонсона, опубликованном на сайте МИДа, передает mediuza.io, Интерфакс. В тексте отмечается, что Россия продолжает поддерживать режим Асада даже после применения химического оружия к мирным жителям.

"Я не приеду в Москву в понедельник, 10 апреля. Теперь мой приоритет – продолжать контакты с США и другими в преддверии встречи G7 10-11 апреля, чтобы наладить координированную международную поддержку перемирию в Сирии и интенсифицировать политический процесс".

Он подчеркнул, что обсудил сложившуюся ситуацию с госсекретарем США Рексом Тиллерсоном. "Он, как и планировалось, посетит Москву и, после саммита G7, сможет передать это ясное и скоординированное послание российской стороне", – отметил глава британского МИД.

Британский министр отметил, что Лондон сожалеет, что Россия продолжает защищать режим Асада даже после атаки с применением химоружия против ни в чем не повинных мирных жителей. "Мы призываем Россию сделать все возможное, чтобы добиться политического решения в Сирии и работать с остальным мировым сообществом над тем, чтобы шокирующие события прошлой недели больше никогда не повторились".

Визит Бориса Джонсона, возглавившего британский МИД летом 2016 года, должен был приехать в Москву конце марта, однако визит был перенесен на неопределенный срок из-за изменения сроков встречи министров иностранных дел стран НАТО.

Последний официальный визит министра иностранных дел Великобритании в Россию состоялся в мае 2012 года.