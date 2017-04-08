Маргус Цахкна не будет баллотироваться на пост лидера IRL

Председатель Союза Отечества и Res Publica (IRL) Маргус Цахкна на съезде партии 13 мая не будет повторно баллотироваться на пост лидера организации.

Об этом он сообщил в субботу журналистам, отметив, что принял такое решение, поскольку большинство выдвинутых им поправок устава партии не нашли поддержки собрания уполномоченных партии, и ни одно из уже внесенных изменений не вступит в силу ранее следующего съезда.

Цахкна признал, что решение собрания уполномоченных созвать съезд партии и выбрать нового председателя по действующим правилам, было ожидаемым. "Мое предложение, чтобы партия стала более открытой и изменить устав до выборов нового председателя, к сожалению, не нашли поддержки. Это было решение собрания уполномоченных партии. Его надо акцептировать", – приводит его слова портал ERR Uudised.

"Желаю партии успеха. Сдержу свое слово и не буду баллотироваться в руководящие органы партии по старым правилам", – сказал Цахкна.

Собрание уполномоченных IRL в субботу решило, что съезд партии, на котором будет избрано новое руководство организации, состоится 13 мая в Таллинне. По словам председателя совета IRL Хелира-Вальдора Сеэдера, на съезде будут избраны новый председатель партии, его заместители, состав совета, ревизионной комиссии и суда чести.