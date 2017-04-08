ФОТО: в Стокгольме вспоминают погибших в теракте

В Швеции на следующий день после наезда грузовика на пешеходов объявлен траур – флаги приспущены, в Стогкольмской ратуше открыта книга соболезнований. Люди несут цветы к месту трагедии.

Улица Дроттнинггатан, где произошел теракт, закрыта для пешеходов, передает ERR Uudised.

По словам находящегося в Стокгольме репортера "Актуальной камеры" Таави Эйлата, два дня назад в центре Стокгольма проходили антитеррористические учения.

Задержан 39-летний узбек – водитель грузовика

Шведская полиция подтвердила, что по подозрению в умышленном наезде на людей в Стокгольме задержан 39-летний выходец из Узбекистана, передает Би-Би-Си. Имени задержанного полиция не назвала. Сообщается только, что он уже попадал в поле зрения местных правоохранительных органов.

В полиции также заявили, что в машине, которая использовалась для нападения, обнаружен подозрительный предмет. Он лежал на водительском сиденье. В полиции пока не знают, что это за предмет. До этого шведские СМИ утверждали, что в машине нашли бомбу, но официально эта информация так и не подтверждена.

Нападение на людей в центре Стокгольма произошло 7 апреля днем. Погибли четыре человека, еще 15 получили ранения. Шведский премьер-министр назвал произошедшее террористической атакой.

Для нападения использовался грузовик, угнанный у местной пивоваренной компании. Ее представители сообщили, что машина пропала, пока водитель заносил товар в ресторан.

Угонщик проехал шесть кварталов, выехал на главную улицу Стокгольма – Дроттнинггатан – снес небольшие ограждения перед ее пешеходной частью и начал сбивать людей на тротуаре, после чего врезался в витрину торгового центра Ahlens.

Ответственность за случившееся на себя пока никто не взял.