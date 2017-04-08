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"Левадия" и "Нымме Калью" сохраняют лидерство ({{commentsTotal}})

Спорт
Спорт
Игорь Савельев, "Актуальная камера"

В чемпионате Эстонии по футболу после пятого тура по-прежнему – двоевластие. Таллиннские клубы "Левадия" и "Нымме Калью" делят первую строчку.

В субботу "Левадия" на своем искусственном поле в Маарьямяэ обыграла нарвский "Транс" со счетом 3:1. Исход поединка был предрешен в первые полчаса, когда капитан команды Римо Хунт (дважды) и Евгенйи Кобзарь забили три мяча в ворота Артура Котенко. После перерыва гости смогли ответить голом престижа, на 56-й минуте отличился ивуарийский полузащитник Ирие — новый капитан нарвской команды.

"Нымме Калью" накануне одержал трудовую победу в центральном поединке тура над действующим чемпионом – "Инфонетом" – 3:2. Победный гол на 82-й минуте забил вышедший на замену Игорь Субботин. Для "Инфонета" это уже третье поражение в нынешнем чемпионате и в активе чемпиона всего 6 очков. У лидирующих "Левадии" и "Нымме Калью" – по 13.

Результаты других матчей: "Пайде" - "Вапрус" (Пярну) – 3:2, "Тулевик" (Вильянди) - "Таммека" (Тарту) — 1:3.

Редактор: Ирина Киреева



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