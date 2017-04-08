В центрах беженцев в Вао и Вягева в Эстонии проживают 55 человек

По состоянию на начало апреля, в центрах приема беженцев в Вао и Вягева в Эстонии содержалось в общей сложности 55 человек.

Об этом BNS сообщили в пресс-службе правительства. В центре в Вао сейчас проживают 44 человека, из них 33 ходатайствуют о предоставлении убежища и 11 человек уже получили вид на жительство. Детей в центре 16 и женщин – 11. В центре проживает шесть семей. В Вао находятся представители 14 стран, больше всего выходцев из Грузии, Шри Ланки, Судана и Албании.

В центре в Вягева проживают 11 человек, из них четверо – дети. В центре живет три семьи. В центре находятся люди из трех стран, больше всего выходцев из Армении и Ирана.