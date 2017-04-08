Вице-председатель IRL Марко Михкельсон не будет баллотироваться в правление партии

Вице-председатель IRL Михкельсон сообщил, что он не будет выставлять свою кандидатуру на выборах правления партии 13 мая.

"Собрание уполномоченных приняло сегодня решения, которыми общественности дали однозначный сигнал – партия меняться не хочет", – написал Михкельсон в соцмедиа. Он считает, что 13 мая выберут послушного руководителя, а не лидера, свободного во взглядах и действиях, передает ERR Uudised.

"Из-за сдерживания реформизма (сегодня нет дебатов по существу) я не считаю возможным баллотироваться в руководящие органы IRL", – написал Михкельсон.

Собрание уполномоченных IRL в субботу отклонило предложения председателя партии Маргуса Цахкна по изменинению устава. После чего он сообщил, что сдержит обещание и не будет выставлять свою кандидатуру на пост председателя партии. Также он не собирается баллотироваться в другие руководящие органы партии.

Цахкна признал, что решение собрания уполномоченных созвать съезд партии и выбрать нового председателя по старым правилам, было для него ожидаемым.