Эстонские теннисисты обеспечили досрочную победу сборной

Мужская сборная Эстонии по теннису сохранила место во второй группе евро-африканской зоны Кубка Дэвиса. Это стало известно сегодня после победы в парной встрече.

Кеннет Райсма и Маттиас Сиймар в упорной борьбе смогли переиграть своих соперников из Монако. Эстонский дуэт смог проявить волю к победе и после неудачи в первом сете со счетом 4:6, смог выиграть три следующих сета – 6:1, 6:2, 7:6.

Этот поединок продлился более трех часов и принес эстонской команде досрочную победу в переходном матче.