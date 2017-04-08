Эстонский тяжелоатлет Март Сейм завоевал малую серебряную медаль на ЧЕ

Март Сейм завоевал малую серебряную медаль на чемпионате Европы по тяжелой атлетике в хорватском Сплите. По сумме двух видов эстонский штангист стал пятым, передает "Актуальная камера".

В супертяжелой весовой категории в своем любимом толчке Сейм уверенно исполнил все три попытки и занял в этом виде программы второе место, подняв 246 кг. А вот в рывке он был лишь девятым. В этом упражнении в первой попытке Сейм поднял штангу весом 180 кг. А два его следующих подхода оказались неудачными.

А все три золота в этой категории выиграл олимпийский чемпион Лаша Талахадзе из Грузии. Причем в рывке он поднял штангу весом 217 кг. И это новый мировой рекорд.