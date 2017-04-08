"Диктатор" в Йыхви Александр Пашутин: был бы рад получить за этот диктант троечку с минусом

В Йыхви "Тотальный диктант" прошел в третий раз, каждый год число участников постоянно растет: в субботу в здании Йыхвиской основной школы диктант написали 206 человек.

Самому пожилому участнику было за 90, а самому молодому – 11 лет, передает "Актуальная камера".

Как отметили организаторы, в Йыхви на диктант приходят уже целые поколения семей. В роли "диктатора" в этом году выступил известный российский артист театра и кино Александр Пашутин, который признался до начала диктанта, что волнуется не меньше участников.

"Первый раз я сегодня буду играть роль учителя. Жду, что будут ученики – пятерочники. Надеюсь, что все придут. Примерил текст на себя: если бы на троечку с минусом написал, то это было бы моей победой", – сказал Пашутин. На вопрос, нет ли у него желания попробовать написать диктант самому, он с улыбкой ответил: "Нет, я лучше стихи почитаю с эстрады".