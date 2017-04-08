Воскресенье обещает быть теплым и солнечным ({{commentsTotal}})
В воскресенье обещают ветер порывами до 13 м/с, столбики термометров местами поднимутся до +14 градусов.
Ночью переменная облачность. Без существенных осадков. Местами туман. Ветер юго-западный, южный со скоростью 1-7 м/с. Температура воздуха – от -2 до +4 градусов.
Днем переменная облачность, без осадков. Утром местами туман. Ветер западный, юго-западный 3-10 м/с, вечером на побережье порывами до 13 м/с. Температура воздуха – от +8 до +14, на побережье местами до +6 градусов.
Редактор: Ирина Киреева