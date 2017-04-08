Актуальная камера 08.04.2017 (20:00)

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По мнению депутата Европарламента Яны Тоом, произошедшие за последние дни химическая атака в Сирии и последовавший за ней ракетный удар с американских кораблей по сирийскому военному объекту очень сильно подорвут процесс урегулирования межсирийского конфликта. Она также назвала глупостью реакцию министра иностранных дел Эстонии, поддержавшего это совершенное в нарушение международного права нападение.
По состоянию на начало апреля, в центрах приема беженцев в Вао и Вягева в Эстонии содержалось в общей сложности 55 человек.