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В Осло обезврежено взрывное устройство ({{commentsTotal}})

Прибывшие на место саперы подорвали бомбу. Пострадавших нет. Автор: Reuters/Scanpix
За рубежом
За рубежом

Около одной из станций метро в Осло полиция обнаружила и обезвредила взрывное устройство.

Как сообщили представители руководства полиции Норвегии, бомба была найдена возле станции метро "Гренланн" в ночь на 9 апреля, передает "Медуза".

Район происшествия был оцеплен, рестораны и кафе закрыты, люди эвакуированы. Бомба была взорвана под контролем саперов.

Глава полиции Осло Видар Педерсен подтвердил, что обнаруженный у станции метро подозрительный предмет — взрывное устройство.

Полиция также сообщила о задержании подозреваемого, однако никаких подробностей ни о нем, ни о взрывном устройстве пока раскрывать не стала.

Норвегия усилила меры безопасности после теракта в Швеции. В пятницу, 7 апреля, в центре Стокгольма грузовик, который, как выяснилось позже, был угнан, совершил наезд на пешеходов. Погибли четыре человек, 14 получили ранения. По делу о наезде на пешеходов задержан 39-летний выходец из Узбекистана.

Редактор: Виктор Сольц



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