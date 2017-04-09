В Осло обезврежено взрывное устройство, подозрения предъявлены гражданину РФ ({{commentsTotal}})
Около одной из станций метро в Осло полиция обнаружила и обезвредила взрывное устройство. Норвежской полицией по данному эпизоду был задержан 17-летний гражданин России, которого подозревают в незаконном обращении со взрывчаткой.
Как сообщили представители руководства полиции Норвегии, бомба была найдена возле станции метро "Гренланн" в ночь на 9 апреля, передает "Медуза".
Район происшествия был оцеплен, рестораны и кафе закрыты, люди эвакуированы. Бомба была взорвана под контролем саперов.
Глава полиции Осло Видар Педерсен подтвердил, что обнаруженный у станции метро подозрительный предмет — взрывное устройство.
В полиции Норвегии заявили, что подозревают россиянина в том, что он оставил в центре Осло предмет, похожий на бомбу, передает "Газета.ру" сообщение Reuters.
Уточняется, что подозреваемый — 17-летний гражданин России, он находится под стражей.
Норвегия усилила меры безопасности после теракта в Швеции. В пятницу, 7 апреля, в центре Стокгольма грузовик, который, как выяснилось позже, был угнан, совершил наезд на пешеходов. Погибли четыре человек, 14 получили ранения. По делу о наезде на пешеходов задержан 39-летний выходец из Узбекистана.
Редактор: Виктор Сольц