В Осло обезврежено взрывное устройство, подозрения предъявлены гражданину РФ

Около одной из станций метро в Осло полиция обнаружила и обезвредила взрывное устройство. Норвежской полицией по данному эпизоду был задержан 17-летний гражданин России, которого подозревают в незаконном обращении со взрывчаткой.

Как сообщили представители руководства полиции Норвегии, бомба была найдена возле станции метро "Гренланн" в ночь на 9 апреля, передает "Медуза".

Район происшествия был оцеплен, рестораны и кафе закрыты, люди эвакуированы. Бомба была взорвана под контролем саперов.

Глава полиции Осло Видар Педерсен подтвердил, что обнаруженный у станции метро подозрительный предмет — взрывное устройство.

В полиции Норвегии заявили, что подозревают россиянина в том, что он оставил в центре Осло предмет, похожий на бомбу, передает "Газета.ру" сообщение Reuters.

Уточняется, что подозреваемый — 17-летний гражданин России, он находится под стражей.

Норвегия усилила меры безопасности после теракта в Швеции. В пятницу, 7 апреля, в центре Стокгольма грузовик, который, как выяснилось позже, был угнан, совершил наезд на пешеходов. Погибли четыре человек, 14 получили ранения. По делу о наезде на пешеходов задержан 39-летний выходец из Узбекистана.