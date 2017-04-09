В субботу в ДТП пострадали двое пьяных водителей

В субботу, 8 апреля, произошло две аварии с участием пьяных водителей, передает пресс-служба Департамента полиции и погранохраны.

В 15:25 в полицию сообщили о ДТП в деревне Тила (волость Тарту). Ехавший без защитного шлема и в состоянии алкогольного опьянения 32-летний мужчина потерял контроль над мотоциклом Suzuki DL 1000 и упал. Пострадавшего мотоциклиста доставили в клинику Тартуского университета.

В 21:00 произошло ДТП в деревне Куксема (волость Ярва-Яани Ярваского уезда) на седьмом километре дороги Ярва-Яани - Кодасема. Автомобиль Opel Zafira, за рулем которого находился 36-летний мужчина с признаками алкогольного опьянения, вылетел с дороги и врезался в дерево. Скорая доставила пострадавшего водителя в больницу Ярвамаа.

По сообщению Департамента полиции и погранохраны Эстонии, за минувшие сутки в различных регионах страны были задержаны 19 нетрезвых водителей. У одного из задержанных были выявлены признаки употребления наркотиков, а у остальных — алкоголя.