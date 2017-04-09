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Британский пилот "Формулы-1" Хэмилтон выиграл Гран-при Китая ({{commentsTotal}})

Хэмилтон в пятый раз выиграл Гран-при Китая Автор: Reuters/Scanpix
Спорт
Спорт

Британский пилот команды чемпионата мира по автогонкам в классе машин "Формула-1" "Мерседес" Льюис Хэмилтон стал победителем гонки Гран-при Китая.

Вторым финишировал немецкий пилот "Феррари" Себастьян Феттель, тройку лидеров замкнул голландец Макс Ферстаппен ("Ред Булл"), передает ТАСС.

Российский пилот "Торо Россо" Даниил Квят сошел с дистанции из-за проблем с машиной. Его партнер по команде испанец Карлос Сайнс-младший финишировал седьмым.

После двух гонок в личном зачете лидируют Хэмилтон и Феттель, в активе обоих по 43 очка. Пилот "Феррари" выиграл предыдущий этап - Гран-при Австралии.

Следующий этап пройдет в Бахрейне с 14 по 16 апреля.

Редактор: Виктор Сольц



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