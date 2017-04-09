Юношеская сборная Эстонии выиграла у Литвы и заняла второе место в своей группе на ЧМ по хоккею

В Южной Корее завершился чемпионат мира по хоккею среди юниоров (второй дивизион, группа А). В последнем туре сборная Эстонии, составленная из игроков не старше 18 лет, выиграла у литовцев со счетом 3:1 и завоевала серебряные медали.

Счет открыл в первом периоде Мортен Арантес Юргенс, во второй двадцатиминутке шайб заброшено не было.

В третьем периоде дублем отметился Артемий Александров, а литовцы ответили лишь одним голом.

В двух стартовых турах чемпионата молодые эстонские хоккеисты победили Великобританию (6:5 по буллитам) и Хорватию (4:3 в овертайме), затем крупно проиграли Румынии (0:4), после чего в дополнительное время взяли верх над Южной Кореей - 4:3.

Команда Эстонии набрала девять очков и заняла второе место. Победителем группы стала Румыния (13 баллов), получившая путевку в дивизион 1В. Бронзу получила Литва (8).

По итогам турнира лучшим игроком сборной Эстонии был признан Юргенс.

В группу В второго дивизиона отправилась Хорватия.