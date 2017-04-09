В воскресенье, 9 апреля, в Финляндии проходят муниципальные выборы. Избирательные участки открыты с девяти часов утра до восьми вечера.

Всего баллотируются более 33 000 кандидатов в 295 муниципальных советов. В итоге будет избрано 8 999 депутатов, передает Русская служба YLE.

В ходе предварительного голосования, которое проходило с 29 марта по 4 апреля, явка превысила 26 процентов, то есть уже проголосовало более 1,1 млн избирателей.

На избирательном участке голосующий должен предъявить удостоверение личности с фотографией. Хорошо иметь при себе также уведомление, которое было заранее прислано по почте. В нем, в частности, обозначен участок, к которому приписан избиратель.

96% кандидатов представляют нынешние парламентские партии. От других партий баллотируется 1,6% кандидатов, 2,4% -по спискам избирательных союзов.

Ожидается, что большинство голосов будет подсчитано к 23:00. Окончательные итоги обнародуют 12 апреля.