На кинофестивале в Хаапсалу покажут советские фильмы "Иди и смотри" и "Игла"

С 28 по 30 апреля пройдет XII Хаапсалуский фестиваль фильмов ужасов и фантастики (HÕFF), на котором будут показаны 29 полнометражных фильмов со всего света. Среди прочих демонстрируются сделанные в СССР фильмы "Иди и смотри" (1985) и "Игла" (1988).

В пятницу, 28 апреля, в рамках программы "Ретрофильмы" будет демонстрироваться картина режиссера Рашида Нугманова "Игла", в которой была поднята тема связи сбыта наркотиков с организованной преступностью. Главную роль в фильме сыграл лидер рок-группы "Кино" Виктор Цой. В 1990-м фильм получил главный приз Международного кинофестиваля в Нюрнберге. В том же году Цой погиб в автокатастрофе.

В субботу, 29 апреля, на специальном сеансе будет показан военный фильм режиссера Элема Климова "Иди и смотри". Главную роль в фильме сыграл Алексей Кравченко. Перед сеансом и после просмотра выступит с докладом журналист газеты Eesti Ekspress Андрей Хвостов, который считает этот фильм одним из своих любимых. На сеансе также будет присутствовать и один из снимавшихся в фильме актеров - Юри Лумисте, который поделится с публикой своим опытом.

Фильм приводит зрителя в похожий на апокалипсис мир, который не предлагает ни облегчения, ни успокоения, тем более удобства. "Иди и смотри" показывает, что на войне есть только жертвы.

В фокусе фестиваля HÕFF этого года фантастические существа. Будут показаны документальный фильм "Комплекс Франкенштейна" о кухне спецэфектов для фильмов ужасов, а также три шедевра своего времени: "Чужой" (1979, режиссер Ридли Скотт), "Нечто" (1982, режиссер Джон Карпентер) и "Чужие" (1986, режиссер Джеймс Кэмерон).

В пятницу, 28 апреля, откроет фестиваль стильный американский триллер с черным юмором "Маленькие преступления". В главной роли датский актер Николай Костер-Вальдау, известный по сериалу "Игра престолов". Это европейская премьера фильма, и на сеанс придет режиссер Эван Кац.

Дополнительную информацию о фильмах и мероприятиях фестиваля можно найти на сайте HÕFF.