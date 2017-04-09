rus.err.ee

Эфирный рейтинг ETV+ падает второй месяц кряду ({{commentsTotal}})

ETV+. Автор: Фото: Сийм Лыви/ERR
Эстония
Эстония

В марте самым популярным телевизионным каналом Эстонии был Kanal 2, опередивший ETV. Среди русскоязычных каналов впереди всех по-прежнему находился ПБК. Второй месяц кряду падают показатели у ETV+.

В марте жители Эстонии (учитываются лица от 4 лет и старше) смотрели телевизор в среднем 4 часа и 9 минут в день, свидетельствуют данные свежего обзора телеаудитории Kantar Emor.

При этом эстонцы проводили перед телевизорами 4 часа и 12 минут, а неэстонцы - 4 часа и 3 минуты в день.

Эстонцы в марте смотрели Kanal 2 (21.4%) чаще, чем ETV (21.1%). На третьем месте - TV3 (15.4%). У неэстонцев тройка лидеров выглядит так: ПБК (15,4%), НТВ-Мир (13,6%) и РТР-Планета (13,3%).

Среди всех жителей Эстонии в марте самым популярным стал Kanal 2 (15%), подвинувший с первого места ETV (14,8%), который удерживал пальму первенства два месяца кряду. На третьем месте TV3 (10,8%).

В марте по сравнению с февралем аудитория ETV уменьшилась на 2,4%. Рейтинг Kanal 2 вырос на 2,2%, а рейтинг TV3 вырос на 0,8%.

Из русскоязычных телеканалов самым популярным был ПБК (5,2%), который в общем зачете продолжил занимать четвертое место. По сравнению с февралем аудитория ПБК выросла на 0,1%.

Рейтинг телеканала ETV+ за месяц снизился с 0,6% до 0,5%.

Стоит отметить, что самыми популярными передачами на ПБК являются местные программы "За кадром" и "Новости Эстонии". Любопытен и рост рейтинга не так давно появившегося на эстонских экранах телеканала ТНТ. Если в ноябре 2016 года он составлял 0,3%, то в марте 2017-го - уже 1,1%.

Исследование не включает в себя предпочтения аудитории, которая смотрит передачи телеканалов через интернет, а также при помощи мобильных приложений.

Редактор: rus.err.ee



{{c.alias}}
{{c.createdMoment}}
{{c.body}}
{{cc.alias}}
{{cc.createdMoment}}
+{{cc.replyToName}} {{cc.body}}
Комментариев к этой статье пока нет
Вы вошли под именем {{user.alias}}. Выйти
Войти не удалось

Я еще не зарегистрирован/забыл пароль

Имя не должно превышать 32 знаков.
Комментарий не должен превышать 600 знаков.
{{comment.captcha.word.answer}}

На ту же тему

rus.err.ee

В Осло обезврежено взрывное устройство
В Москве по факту столкновения поезда и электрички возбуждено уголовное дело
Тоомас Луман: политики ведут государство к катастрофе
Британский пилот "Формулы-1" Хэмилтон выиграл Гран-при Китая
Эфирный рейтинг ETV+ падает второй месяц кряду
ФОТО и ВИДЕО: шесть городов Эстонии написали "Тотальный диктант"

В субботу, 8 апреля, в Таллинне, Маарду, Нарве, Йыхви, Тарту и Валга прошел "Тотальный диктант". На участие в "Тотальном диктанте" в Таллинне зарегистрировались приблизительно 3000 человек.

Обновлено: 18:06 
На кинофестивале в Хаапсалу покажут советские фильмы "Иди и смотри" и "Игла"
Дмитрий Пастухов о роли "диктатора" в Нарве: старался следовать инструкциям
Маргус Цахкна не будет баллотироваться на пост лидера IRL
Мнение / Интервью
Яна Тоом назвала удар США по Сирии катастрофой, а его поддержку в Эстонии - глупостью

По мнению депутата Европарламента Яны Тоом, произошедшие за последние дни химическая атака в Сирии и последовавший за ней ракетный удар с американских кораблей по сирийскому военному объекту очень сильно подорвут процесс урегулирования межсирийского конфликта. Она также назвала глупостью реакцию министра иностранных дел Эстонии, поддержавшего это совершенное в нарушение международного права нападение.

Обновлено: 13:17 
Крашевский: Трампу просто нужно было доказать оппонентам, что он способен на решительные шаги
Кармо Тюйр: США подтвердили свою роль мирового полицейского
Павел Алонов: учителя пока не готовы помочь ребенку ориентироваться в потоке информации
ИДА-ВИРУМАА
"Диктатор" в Йыхви Александр Пашутин: был бы рад получить за этот диктант троечку с минусом
В Нарве поговорили о культурной жизни Ида-Вирумаа
Ожидавшаяся четырехполосная дорога Йыхви-Нарва будет заменена экономвариантом
Совет Нарвского музея наполовину сменился
Обновлено: 06.04
В Ида-Вирумаа прошла ежегодная встреча министров окружающей среды стран Балтии
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
"Инсайт": действительно ли беженцы купаются в деньгах и живут в роскошной квартире?
Европарламент одобрил отмену виз для Украины
Почти 80% нарвских школьников не хотят полного возврата обучения на русском языке
ЗА РУБЕЖОМ
В Финляндии проходят муниципальные выборы
ФОТО и ВИДЕО: в Петербурге отметили 100-летие манифестации эстонцев в поддержку автономии
Обновлено: 08.04
ФОТО: в Стокгольме вспоминают погибших в теракте
Глава британского МИДа Борис Джонсон отменил визит в Россию из-за ситуации в Сирии
ФОТО: Ратас в Петербурге почтил память жертв террористических атак
Скончался космонавт Георгий Гречко
ЭСТОНИЯ
В субботу в ДТП пострадали двое пьяных водителей

В субботу, 8 апреля, произошло две аварии с участием пьяных водителей, передает пресс-служба Департамента полиции и погранохраны.

Вице-председатель IRL Марко Михкельсон не будет баллотироваться в правление партии
В центрах беженцев в Вао и Вягева в Эстонии проживают 55 человек
ФОТО: совет уполномоченных IRL поддержал изменение устава, но не предложения председателя
На церемонию крещения парома Tiiu собралось приблизительно 600 человек
Артур Тальвик – единственный кандидат на пост председателя Свободной партии
В Тарту автомобиль наехал на ногу пешеходу и скрылся
ЭКОНОМИКА
Минфин: в ближайшие месяцы инфляция составит около 3%
Померанц хочет построить для министерства окружающей среды деревянный экодом за 29 млн евро
07.04
СМИ: Nordica закончила финансовый год с убытком 14,4 млн евро
07.04
В марте на рост цен в Эстонии больше всего повлияло подорожание топлива
07.04
На ярмарке труда в Йыгева предложат около 300 рабочих мест
06.04
Бизнесмены обеспокоены планами правительства ввести еще один акциз на упаковку
06.04
У EVR Cargo на 39% подскочили доходы от аренды вагонов
СПОРТ
Юношеская сборная Эстонии выиграла у Литвы и заняла второе место в своей группе на ЧМ по хоккею
Эстонский тяжелоатлет Март Сейм завоевал малую серебряную медаль на ЧЕ
Эстонские теннисисты обеспечили досрочную победу сборной
"Левадия" и "Нымме Калью" сохраняют лидерство
Сборная Эстонии повела со счетом 2:0 в матче Кубка Дэвиса с Монако
Обновлено: 07.04
Отт Тянак неудачно начал этап ЧМ по авторалли на Корсике
Баскетболист "ТУ": и третьим местом в ББЛ мы тоже довольны
"Нымме Калью" взял верх над "Инфонетом" и стал лидером чемпионата Эстонии по футболу
Келли Сильдару получит премию в размере 9500 евро и за второе золото юниорского ЧМ
КУЛЬТУРА
Пярнуский театр "Эндла" подготовил для зрителей спектакль о реалиях семейной жизни
Riga Fashion Week: в коллекциях модельеров - прозрачные ткани, носки, широкие брюки в пол
В рамках литературного фестиваля HeadRead пройдет 13 мероприятий на русском языке
В Таллинне сделан еще один шаг по созданию памятника чете Лендеров
Евровидение
Эстония выступит предпоследней во втором полуфинале "Евровидения 2017"
Европейский вещательный союз пригрозил Украине отстранением от "Евровидения"
Смотри и слушай песни участников "Евровидения 2017"!
РАЗНОЕ
Telia и Tele2 компенсируют расходы на связь своим клиентам в Швеции
Заброшенную железную дорогу превратят в пешеходные тропы и велодорожки
В Таллинне на "Тотальный диктант" записались более 2300 человек
Организаторы акции "Сделаем!" выдадут первые 850 стартовых наборов участникам субботников
В Таллинне стартует месячник по благоустройству и уборке
Радио 4
ПОЛИТРУЛЕТ
Последние новости
13:21
Эфирный рейтинг ETV+ падает второй месяц кряду
12:37
На кинофестивале в Хаапсалу покажут советские фильмы "Иди и смотри" и "Игла"
12:11
В Финляндии проходят муниципальные выборы
11:47
Юношеская сборная Эстонии выиграла у Литвы и заняла второе место в своей группе на ЧМ по хоккею
11:28
Британский пилот "Формулы-1" Хэмилтон выиграл Гран-при Китая
11:20
В субботу в ДТП пострадали двое пьяных водителей
10:51
В Москве по факту столкновения поезда и электрички возбуждено уголовное дело
10:25
В Осло обезврежено взрывное устройство
10:15
Тоомас Луман: политики ведут государство к катастрофе
08.04
Актуальная камера 08.04.2017 (20:00)
08.04
Воскресенье обещает быть теплым и солнечным
08.04
Эстонский тяжелоатлет Март Сейм завоевал малую серебряную медаль на ЧЕ
08.04
"Диктатор" в Йыхви Александр Пашутин: был бы рад получить за этот диктант троечку с минусом
08.04
Эстонские теннисисты обеспечили досрочную победу сборной
Полезно знать
Топ читаемости
08.04
ФОТО и ВИДЕО: шесть городов Эстонии написали "Тотальный диктант" Обновлено
08.04
Теракт в Швеции: задержан водитель грузовика – 39-летний выходец из Узбекистана
08.04
Дмитрий Пастухов о роли "диктатора" в Нарве: старался следовать инструкциям
08.04
ФОТО: Ратас в Петербурге почтил память жертв террористических атак
08.04
ФОТО и ВИДЕО: в Петербурге отметили 100-летие манифестации эстонцев в поддержку автономии Обновлено
10:15
Тоомас Луман: политики ведут государство к катастрофе
08.04
Актуальная камера 08.04.2017 (20:00)
07.04
Заброшенную железную дорогу превратят в пешеходные тропы и велодорожки
07.04
Реакция эстонских политиков на удар США по Сирии: уместный и необходимый шаг Обновлено
08.04
ФОТО: в Стокгольме вспоминают погибших в теракте
АКТУАЛЬНАЯ КАМЕРА
Актуальная камера 07.04.2017 (20:00)

ПОГОДА
Воскресенье обещает быть теплым и солнечным
Эстония
Пярнуский театр "Эндла" подготовил для зрителей спектакль о реалиях семейной жизни
Врачи на конференции в Таллинне обсудили душевное здоровье медиков
Переезд пункта обмена шприцев: диалога жителей Копли со специалистами не получилось
В Тарту соревновались кадеты из разных стран
Министерство обороны придумало новые методы борьбы с уклонистами
"Инсайт": адвокат осужденного за убийство в Кохтла-Ярве в 1998 году хочет добиться помилования
За рубежом
В России проходят траурные акции в память о жертвах теракта в петербургском метро
ЕС ужесточает контроль на внешних границах Шенгенской зоны
В Госдуме России коммунисты угощали медом с пасеки Геннадия Зюганова
Шесть человек погибли в результате взрыва на заводе фейерверков в Португалии
Анвельт: сегодня риска терроризма в Эстонии нет, но не стоит терять бдительность
Калев Стойческу: теракт может мобилизировать народ России вокруг власти