В Нарве открывается выставка художницы Веры Станишевской

Во вторник, 11 апреля, в 16:00 в Художественной галерее Нарвского музея открывается персональная выставка таллиннской художницы Веры Станишевской.

На выставке "Отзвуки весны" представлены новые работы художницы 2016-2017 годов, выполненные акварелью и работы в смешанной технике, передает пресс-служба Нарвского музея.

Картины Веры Станишевской наполнены музыкой и поэзией. Внимательный зритель найдет там множество знакомых символов и мифологических образов. Выстроенные в пластичную композицию, образы привлекают зрителя необъяснимой магией. Путешествие в произведения Станишевской — истинное наслаждение для зрителя- эстета, интеллектуала. Они завораживают виртуозной художественной техникой и светлой мистикой сакральных действий.

Вера Станишевская — известный эстонский живописец и график, член Союза художников Эстонии, член Объединения Русских Художников Эстонии. Художница пишет картины маслом и акварелью, работает с печатной графикой,

Вера Станишевская приехала в Эстонию в 1973 году учиться в Государственный Художественный Институт Эстонии (сегодня — Eesti Kunstiakadeemia) на кафедру графики. Своими учителями художница называет Карла Лухтейна, Эвальда Окаса, Бориса Бернштейна. После окончания института Вера Станишевская долгое время работала художником в издательстве "Eesti Raamat". Сейчас она свободный художник.