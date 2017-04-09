Взрывы прогремели в двух церквях в египетских городах Танта и Александрия в Вербное воскресенье. Власти считают произошедшее терактом.

Один из взрывов прогремел у кафедрального собора в северной столице Египта Александрии. Как сообщил местный информационный телеканал eXtranews, есть погибшие и пострадавшие, передает ТАСС.

Взрыв, произошедший, по предварительным данным, у входа в храм Святого Марка, стал уже вторым за день.

Первый произошел утром в англиканской церкви Мар-Гиргис в городе Танта в 60 км к северу от Каира. По данным минздрава Египта, жертвами ЧП, которое власти квалифицировали как теракт, стали 22 человека, свыше 80 пострадали. По информации силовых структур, атаку осуществил боевик-смертник.

Поступают данные о том, что в Александрии себя также подорвал смертник.