Жертвами двух взрывов в церквях Египта стали как минимум 44 человека

Жертвами двух терактов, совершенных смертниками в коптских храмах на севере Египта, стали 44 человека, свыше 100 пострадали. Такие данные привело министерство здравоохранения страны. По последней информации, в городе Танта погиб 31 человек, в Александрии - 13.

С разницей в несколько часов в Танте и Александрии на севере страны были совершены террористические атаки, нацеленные против египетских христиан. В праздничное Вербное (Пальмовое) воскресенье прихожане собрались в храмах на торжественные службы, передает ТАСС.

В церкви Святого Марка в Александрии в момент взрыва находился коптский патриарх Тавадрос II, который проводил праздничную службу. Он не пострадал.

Сообщается, что жертв могло быть намного больше, если бы смертника не остановил офицер полиции, у которого вид незнакомца вызвал подозрение. В результате взрывное устройство было приведено в действие у входа в храм. Полицейский погиб.