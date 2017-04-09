Жертвами взрывов в церквях Египта стали более 40 человек

Жертвами двух терактов, совершенных смертниками в коптских храмах на севере Египта, стали 46 человек, свыше 100 пострадали. Такие данные привело министерство здравоохранения страны. По последней информации, в городе Танта погибло 30 человек, в Александрии - 16.

В Египте произошло два крупных теракта. С разницей в несколько часов экстремисты атаковали две христианские церкви - в городе Танта (административный центр провинции Гарбия) в 60 км к северу от Каира и в Александрии, передает ТАСС.

В разгар богослужения в англиканской церкви Мар-Гиргис (Святого Георгия) в Танте подорвал себя смертник.

В Александрии целью нападения тоже стала церковь - кафедральный собор Святого Марка (Мар-Маркус). В это время там находился коптский патриарх Тавадрос II, который проводил праздничную службу. Он не пострадал. Министерство здравоохранения Египта подтвердило к настоящему моменту гибель 16 человек, более 40 пострадали.

Жертв в Александрии могло быть намного больше, если бы смертника не остановил офицер полиции, у которого вид входящего в храм незнакомца вызвал подозрение. В результате террорист успел привести в действие закрепленную у него на поясе взрывчатку прямо у входа. Среди погибших - четверо полицейских, в том числе глава районного уголовного розыска Александрии.

Президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси приказал вооруженным силам страны немедленно взять под охрану важнейшие объекты инфраструктуры по всей стране. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на заявление канцелярии главы государства.

О своей ответственности за взрывы в христианских соборах уже заявила террористическая группировка "Исламское государство"