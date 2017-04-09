Арочный мост в Тарту с понедельника закроется на ремонт до осени

В понедельник, 10 апреля, в Тарту начнется капитальный ремонт Арочного моста, в ходе которого строительная фирма AS Trev-2 Grupp проведет расширение пешеходной дорожки моста и соорудит новые ступеньки и пандусы. Общая стоимость работ составит 779 967 евро.

На все время проведения работ, которые продолжатся до осени, мост будет закрыт. По планам, обновленный Арочный мост в Тарту откроется в октябре.

Построенный в 1959 году Арочный мост уже много лет ждал своей очереди на капитальный ремонт.

В ходе реконструкции строители расширят дорожку на мосту на полметра по обоим краям, чтобы пешеходам было просторнее. На мосту будут заново построены новые лестницы и пандусы, которые упростят передвижение людям с детскими колясками, инвалидам и велосипедистам. На берегу реки со стороны центра города будет построена вело- и пешеходная дорожка, проходящая под мостом.

Предстоит также обновить на мосту систему освещения и электроснабжения.

На время ремонта для пересечения реки Эмайыги пешеходы смогут пользоваться другими рядом расположенными мостами: мостом Выйду или мостом Вабадуссильд.