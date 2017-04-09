Отт Тянак занял 11-е место на этапе ЧМ по авторалли на Корсике ({{commentsTotal}})
Эстонский автогонщик Отт Тянак (Ford) занял 11-е место на этапе чемпионата мира, который прошел на Корсике, и не заработал дополнительных очков в общий зачет. Победителем этапа стал бельгиец Тьерри Нёвиль (Hyundai).
Вторым финишировал Себастьен Ожье (Ford), а третьим - Дани Сордо (Hyundai). Четвертым стал Яри-Матти Латвала (Toyota), передает ERR Sport.
Зачетные очки получает первые 10 гонщиков, поэтому у Тянака в активе так и осталось 48 баллов. Эстонца обогнал Нёвиль - 54 очка.
Возглавляют общий зачет Ожье (88) и Латвала (75).
Редактор: Виктор Сольц