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Отт Тянак занял 11-е место на этапе ЧМ по авторалли на Корсике ({{commentsTotal}})

Отт Тянак не попал в "очки". Автор: M-Sport
Спорт
Спорт

Эстонский автогонщик Отт Тянак (Ford) занял 11-е место на этапе чемпионата мира, который прошел на Корсике, и не заработал дополнительных очков в общий зачет. Победителем этапа стал бельгиец Тьерри Нёвиль (Hyundai).

Вторым финишировал Себастьен Ожье (Ford), а третьим - Дани Сордо (Hyundai). Четвертым стал Яри-Матти Латвала (Toyota), передает ERR Sport.

Зачетные очки получает первые 10 гонщиков, поэтому у Тянака в активе так и осталось 48 баллов. Эстонца обогнал Нёвиль - 54 очка.

Возглавляют общий зачет Ожье (88) и Латвала (75).

Редактор: Виктор Сольц



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