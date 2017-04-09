Председателем EKRE переизбран Март Хельме

На съезде Консервативной народной партии Эстонии (EKRE) ее председателем снова был избран Март Хельме.

Март Хельме, за которого проголосовали 389 делегатов, был единственным кандидатом на этот пост. Всего действительными были признаны 403 избирательных бюллютеня.

Март Хельме был избран на эту должность в пятый раз подряд.

Вице-председателями остались Мартин Хельме и Яак Мадисон. Третьим зампредом стал Анти Пыллуаас, который набрал столько же голосов, сколько и Мерри Аарт, которая до этого была вице-председателем. В итоге Пыллуаасу и Аарт пришлось сыграть в "орла" и "решку". Удача улыбнулась Пыллуаасу.