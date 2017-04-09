В Нарве при пожаре погиб мужчина

В воскресенье рано утром произошел пожар в многоквартирном доме на улице Даумани в Нарве. В ходе спасательных работ был обнаружен труп мужчины.

В 5:48 сообщение о задымлении в квартире, находящейся на первом этаже, поступило в Центр тревоги, передает пресс-служба Идаского спасательного центра.

На место происшествия прибыла Нарвская спасательная команда и скорая помощь. Спасатели выяснили, что горит квартира на первом этаже, а лестничная площадка вся в дыму.

Спасатели попали в однокомнатную квартиру через окно, после чего приступили к поиску пострадавших и тушению огня. С помощью термокамеры был обнаружен лежащий на диване в комнате мужчина без признаков жизни. Его вытащили из квартиры и передали в руки медиков. К сожалению, им не удалось спасти мужчину.

Пожар был потушен к 6:10.

По предварительной оценке руководителя спасательных работ, пожар возник из-за неосторожного курения. В квартире был датчик дыма, но он не работал.

Спасательный департамент напомнил, что в этом году в пожарах погибли уже 10 человек. Как правило, к трагедии приводит неосторожное курение, отсутствие дымового датчика или его неисправность.

Представители ведомства напоминают, что проверять дымовой датчик необходимо раз в месяц.