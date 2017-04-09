Задержан второй подозреваемый по делу о теракте в Стокгольме

Прокуратура Швеции объявила о задержании второго подозреваемого по делу о теракте в Стокгольме.

Подозреваемый, имя которого пока не называется, был задержан утром в воскресенье и помещен в ту же тюрьму в Стокгольме, где содержится водитель грузовика, намеренно совершивший наезд на прохожих 7 апреля, передает "Медуза".

Днем 7 апреля в центре Стокгольма грузовик сбил несколько человек на пешеходной улице, а затем врезался в универмаг. Погибли 4 человека, 15 пострадали. Власти Швеции назвали произошедшее терактом.

Грузовик, как было установлено в ходе расследования, был угнан за несколько минут до происшествия. Полиция распространила фотография разыскиваемого в связи с терактом, и вечером 7 апреля он был задержан.

8 апреля полиция объявила, что задержанный управлял грузовиком, который врезался в прохожих. По данным шведских СМИ, под стражу взят 39-летний выходец из Узбекистана, подозреваемого в связях с террористической организацией "Исламское государство".