Сборная Эстонии по теннису выиграла у Монако со счетом 3:2

По мнению депутата Европарламента Яны Тоом, произошедшие за последние дни химическая атака в Сирии и последовавший за ней ракетный удар с американских кораблей по сирийскому военному объекту очень сильно подорвут процесс урегулирования межсирийского конфликта. Она также назвала глупостью реакцию министра иностранных дел Эстонии, поддержавшего это совершенное в нарушение международного права нападение.