Сборная Эстонии по теннису выиграла у Монако со счетом 3:2 ({{commentsTotal}})
В поединке за право остаться во второй группе Евро-Африканской зоны сборная Кубка Дэвиса Эстонии взяла верх над Монако - 3:2. Эстонские теннисисты обеспечили общую победу еще в субботу, позволив себе проиграть обе воскресные встречи.
Сборная Эстонии в теннисном центре Tere выиграла две одиночных встречи в пятницу и субботнюю парную игру.
В воскресенье же эстонцы решили дать шанс братьям-близнецам Маттиасу и Кристоферу Сиймарам. Маттиас (ATP, 1499) уступил Лукасу Катарине (ATP, 879) - 4:6, 6:4, 6:7 (3:7). Кристофер же проиграл Томасу Ожеру - 4:6, 4:6.
В воскресенье встречи играли до побед в двух сетах.
Редактор: Виктор Сольц