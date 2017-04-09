Балтийскую лигу по гандболу выиграл финский клуб ({{commentsTotal}})
В Пылва завершился финальный турнир Балтийской лиги по гандболу. В решающем матче финский "Кокс" из Рийхимяки защитил титул, одолев украинский ЗТР - 20:18 (10:10).
Лучшим в составе финнов был Александр Тилте, забивший восемь голов.
В матче за третье место пылваский "Сервити" проиграл минскому СКА - 23:26 (15:11). У проигравших проявил себя российский легионер Роман Айзатуллов - семь голов.
В итоге "Сервити" остался за чертой призеров.
Редактор: Виктор Сольц