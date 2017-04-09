Балтийскую лигу по гандболу выиграл финский клуб

Жертвами взрывов в церквях Египта стали как минимум 46 человек

Жертвами двух терактов, совершенных смертниками в коптских храмах на севере Египта, стали 46 человек, свыше 100 пострадали. Такие данные привело министерство здравоохранения страны. По последней информации, в городе Танта погибло 30 человек, в Александрии - 16.