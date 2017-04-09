EKRE: членство Эстонии в ЕС требует нового референдума

Съезд оппозиционной Консервативной народной партии (EKRE) в воскресенье принял заявление, в котором объявил, что считает необходимым проведение нового референдума о членстве Эстонии в Европейском Союзе.

В своем заявлении EKRE декларирует, что своей политической целью партия ставит сохранение эстонского менталитета, развитие государства и нации и обеспечение благосостояния коренного народа.

"Мы с тревогой следим за развитием событий в Европейском Союзе и видим опасность нашему национальному выживанию в случае, если идущая сейчас концентрация власти в руках Еврокомиссии продолжится", - отмечается в заявлении.

По оценке EKRE, будущему Европейского Союза угрожает не столько предстоящий брексит, сколько следующие за ним попытки превратить ЕС в гигантское государство.

"Совершенно очевидно, что из такого союза начнут выходить целыми рядами народы, которые любят свободу", - подчеркивается в заявлении съезда EKRE.

"Мы видим серьезные угрозы нашей безопасности как в случае, если Европейский Союз сконцентрирует в своих руках вопросы государственной обороны, а не в руках стран-членов ЕС, так и в случае, если ЕС развалится", - отмечает EKRE.

"Потворство массовой иммиграции и исламизации под прикрытием политики открытости, навязывание гомосексуальной идеологии под маркой политики терпимости, централизация принятия решений по вопросам налогов и бюджета, усиление влияния на периферийные регионы страны с помощью бюрократической и коррупционной системы дотаций не приемлемы свободным народам. Не приемлемы они и эстонцам", - утверждает EKRE.

Съезд партии назвал наводящей страх перспективу, что вопросы обороны Эстонии будут подчинены единому процессу принятия решений 27 стран ЕС. "Это значит, что в случае военной агрессии мы не сможем сразу начать сопротивление сами, но должны будем подождать до тех пор, пока французы, немцы, греки, испанцы и остальные решат, надо ли и как надо реагировать. Это означает и то, что нас принудят участвовать в военных действиях европейских крупных стран в Африке и на Ближнем Востоке", - считает EKRE.

В своем заявлении EKRE отмечает, что для партии естественным представляется тесное сотрудничество со странами Европы в сфере экономики и безопасности в отстаивании национальных интересов Эстонии.

"Но мы не можем примириться со статусом провинции в крупном государстве, поскольку к такому положению можно прийти только после того, как будет ликвидирована демократия. Существование в таком мультикультурном монстре для эстонского народа неизбежно означает исчезновение в течение нескольких поколений", - заявляет EKRE.

Съезд EKRE считает, что право принятия решений по ключевым вопросам должно оставаться за национальными столицами в ЕС. "Решение вопросов иммиграции и политики по отношению к беженцам, государственной обороны, налоговой и бюджетной политики, семьи в Эстонии должно оставаться за эстонским избирателем", - требует EKRE.

"После принятия Великобританией решения выйти из ЕС, Еврокомиссия представила пять сценариев возможного будущего, четыре из которых ведут к углубляющейся интеграции и пятый — возвращение к истокам ЕС. Причем высокопоставленные чиновники ЕС сами исключили последний вариант. Членство Эстонии в ЕС требует общественного обсуждения. Мы считаем неизбежным, что на фоне усугубляющейся интеграции следует провести новый референдум по вопросу о членстве Эстонии в Европейском Союзе", - заявил съезд EKRE в воскресенье в своей итоговой декларации.