rus.err.ee

Христиане Эстонии празднуют Вербное воскресенье ({{commentsTotal}})

Эстония
Эстония

Христианский мир отмечает сегодня вход Господень в Иерусалим. Вербное воскресенье в этом году совпадает у православных и католиков.

Праздничные службы прошли во многих храмах Эстонии, передает "Актуальная камера".

В этот день верующие вспоминают, как торжественно приветствовали пальмовыми ветвями прибывшего в Иерусалим Христа, встречая его как Мессию.

Традиция освящать пальмовые ветви дошла и до наших времен. В некоторых странах вместо пальм стала использоваться верба, поэтому и праздник этот зовется не пальмовым, а вербным воскресеньем.

Редактор: Виктор Сольц



{{c.alias}}
{{c.createdMoment}}
{{c.body}}
{{cc.alias}}
{{cc.createdMoment}}
+{{cc.replyToName}} {{cc.body}}
Комментариев к этой статье пока нет
Вы вошли под именем {{user.alias}}. Выйти
Войти не удалось

Я еще не зарегистрирован/забыл пароль

Имя не должно превышать 32 знаков.
Комментарий не должен превышать 600 знаков.
{{comment.captcha.word.answer}}

rus.err.ee

EKRE: членство Эстонии в ЕС требует нового референдума
Генерал-майор ФСБ в запасе про борьбу с терроризмом: закручивание гаек ничего не дает
Председателем EKRE переизбран Март Хельме
Обновлено: 20:47 
У жителей Силламяэ спросят согласие на объединение с Нарва-Йыэсуу и волостью Вайвара
Шведские СМИ назвали имя стокгольмского террориста
Жертвами взрывов в церквях Египта стали как минимум 46 человек

Жертвами двух терактов, совершенных смертниками в коптских храмах на севере Египта, стали 46 человек, свыше 100 пострадали. Такие данные привело министерство здравоохранения страны. По последней информации, в городе Танта погибло 30 человек, в Александрии - 16.

Обновлено: 19:15 
Эфирный рейтинг ETV+ остался на прежнем уровне
В Нарве при пожаре погиб мужчина
В Москве по факту столкновения поезда и электрички возбуждено уголовное дело
Мнение / Интервью
Тоомас Луман: политики ведут государство к катастрофе

Политики ведут Эстонское государство к катастрофе, заявил в субботу председатель правления Торгово-промышленной палаты (ТПП) Тоомас Луман. По его словам, становится новой реальностью ситуация, когда перемены производятся ради самих перемен и это считается ключом к успеху.

Крашевский: Трампу просто нужно было доказать оппонентам, что он способен на решительные шаги
Кармо Тюйр: США подтвердили свою роль мирового полицейского
Яна Тоом назвала удар США по Сирии катастрофой, а его поддержку в Эстонии - глупостью
Обновлено: 13:17 
ИДА-ВИРУМАА
В Нарве открывается выставка художницы Веры Станишевской
"Диктатор" в Йыхви Александр Пашутин: был бы рад получить за этот диктант троечку с минусом
Дмитрий Пастухов о роли "диктатора" в Нарве: старался следовать инструкциям
В Нарве поговорили о культурной жизни Ида-Вирумаа
Ожидавшаяся четырехполосная дорога Йыхви-Нарва будет заменена экономвариантом
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
"Инсайт": действительно ли беженцы купаются в деньгах и живут в роскошной квартире?
Европарламент одобрил отмену виз для Украины
Почти 80% нарвских школьников не хотят полного возврата обучения на русском языке
ЗА РУБЕЖОМ
В Осло обезврежено взрывное устройство, подозрения предъявлены гражданину РФ
Обновлено: 18:40
Задержан второй подозреваемый по делу о теракте в Стокгольме
В Финляндии проходят муниципальные выборы
ФОТО и ВИДЕО: в Петербурге отметили 100-летие манифестации эстонцев в поддержку автономии
Обновлено: 08.04
ФОТО: в Стокгольме вспоминают погибших в теракте
Глава британского МИДа Борис Джонсон отменил визит в Россию из-за ситуации в Сирии
ЭСТОНИЯ
Участники благотворительного забега поддержали юного дайвера с ограниченными возможностями

В воскресенье, 9 апреля, благотворительный забег в помощь юному дайверу с ограниченными возможностями Макару Медведеву собрал в Таллинне свыше ста участников.
Христиане Эстонии празднуют Вербное воскресенье
Арочный мост в Тарту с понедельника закроется на ремонт до осени
В субботу в ДТП пострадали двое пьяных водителей
Вице-председатель IRL Марко Михкельсон не будет баллотироваться в правление партии
В центрах беженцев в Вао и Вягева в Эстонии проживают 55 человек
ФОТО и ВИДЕО: шесть городов Эстонии написали "Тотальный диктант"
Обновлено: 08.04
ЭКОНОМИКА
Минфин: в ближайшие месяцы инфляция составит около 3%
Померанц хочет построить для министерства окружающей среды деревянный экодом за 29 млн евро
07.04
СМИ: Nordica закончила финансовый год с убытком 14,4 млн евро
07.04
В марте на рост цен в Эстонии больше всего повлияло подорожание топлива
07.04
На ярмарке труда в Йыгева предложат около 300 рабочих мест
06.04
Бизнесмены обеспокоены планами правительства ввести еще один акциз на упаковку
06.04
У EVR Cargo на 39% подскочили доходы от аренды вагонов
СПОРТ
Балтийскую лигу по гандболу выиграл финский клуб
Сборная Эстонии по теннису выиграла у Монако со счетом 3:2
Отт Тянак занял 11-е место на этапе ЧМ по авторалли на Корсике
Юношеская сборная Эстонии выиграла у Литвы и заняла второе место в своей группе на ЧМ по хоккею
Британский пилот "Формулы-1" Хэмилтон выиграл Гран-при Китая
Эстонский тяжелоатлет Март Сейм завоевал малую серебряную медаль на ЧЕ
Эстонские теннисисты обеспечили досрочную победу сборной
"Левадия" и "Нымме Калью" сохраняют лидерство
Сборная Эстонии повела со счетом 2:0 в матче Кубка Дэвиса с Монако
Обновлено: 07.04
КУЛЬТУРА
На кинофестивале в Хаапсалу покажут советские фильмы "Иди и смотри" и "Игла"
Пярнуский театр "Эндла" подготовил для зрителей спектакль о реалиях семейной жизни
Riga Fashion Week: в коллекциях модельеров - прозрачные ткани, носки, широкие брюки в пол
В рамках литературного фестиваля HeadRead пройдет 13 мероприятий на русском языке
Евровидение
Эстония выступит предпоследней во втором полуфинале "Евровидения 2017"
Европейский вещательный союз пригрозил Украине отстранением от "Евровидения"
Смотри и слушай песни участников "Евровидения 2017"!
РАЗНОЕ
Telia и Tele2 компенсируют расходы на связь своим клиентам в Швеции
Заброшенную железную дорогу превратят в пешеходные тропы и велодорожки
В Таллинне на "Тотальный диктант" записались более 2300 человек
Организаторы акции "Сделаем!" выдадут первые 850 стартовых наборов участникам субботников
В Таллинне стартует месячник по благоустройству и уборке
Радио 4
ПОЛИТРУЛЕТ
Последние новости
21:15
Генерал-майор ФСБ в запасе про борьбу с терроризмом: закручивание гаек ничего не дает
21:09
Участники благотворительного забега поддержали юного дайвера с ограниченными возможностями
21:01
"Актуальная камера +" 09.04.2017 (20:00)
20:08
Христиане Эстонии празднуют Вербное воскресенье
19:15
Жертвами взрывов в церквях Египта стали как минимум 46 человек Обновлено
18:45
Шведские СМИ: теракт в Стокгольме совершил 39-летний Рахмат Акилов
18:40
В Осло обезврежено взрывное устройство, подозрения предъявлены гражданину РФ Обновлено
18:32
EKRE: членство Эстонии в ЕС требует нового референдума
18:23
Балтийскую лигу по гандболу выиграл финский клуб
17:21
У жителей Силламяэ спросят согласие на объединение с Нарва-Йыэсуу и волостью Вайвара
16:39
Сборная Эстонии по теннису выиграла у Монако со счетом 3:2
16:25
Задержан второй подозреваемый по делу о теракте в Стокгольме
15:30
В Нарве при пожаре погиб мужчина
14:54
Отт Тянак занял 11-е место на этапе ЧМ по авторалли на Корсике
Полезно знать
Топ читаемости
08.04
ФОТО и ВИДЕО: шесть городов Эстонии написали "Тотальный диктант" Обновлено
10:15
Тоомас Луман: политики ведут государство к катастрофе
08.04
Актуальная камера 08.04.2017 (20:00)
08.04
Дмитрий Пастухов о роли "диктатора" в Нарве: старался следовать инструкциям
18:40
В Осло обезврежено взрывное устройство, подозрения предъявлены гражданину РФ Обновлено
07.04
Заброшенную железную дорогу превратят в пешеходные тропы и велодорожки
08.04
Теракт в Швеции: задержан водитель грузовика – 39-летний выходец из Узбекистана
08.04
ФОТО и ВИДЕО: в Петербурге отметили 100-летие манифестации эстонцев в поддержку автономии Обновлено
19:15
Жертвами взрывов в церквях Египта стали как минимум 46 человек Обновлено
18:45
Шведские СМИ: теракт в Стокгольме совершил 39-летний Рахмат Акилов
АКТУАЛЬНАЯ КАМЕРА
Актуальная камера 07.04.2017 (20:00)

ПОГОДА
Воскресенье обещает быть теплым и солнечным
Эстония
Пярнуский театр "Эндла" подготовил для зрителей спектакль о реалиях семейной жизни
Врачи на конференции в Таллинне обсудили душевное здоровье медиков
Переезд пункта обмена шприцев: диалога жителей Копли со специалистами не получилось
В Тарту соревновались кадеты из разных стран
Министерство обороны придумало новые методы борьбы с уклонистами
"Инсайт": адвокат осужденного за убийство в Кохтла-Ярве в 1998 году хочет добиться помилования
За рубежом
Реакция эстонских политиков на удар США по Сирии: уместный и необходимый шаг
Обновлено: 07.04
В России проходят траурные акции в память о жертвах теракта в петербургском метро
ЕС ужесточает контроль на внешних границах Шенгенской зоны
В Госдуме России коммунисты угощали медом с пасеки Геннадия Зюганова
Шесть человек погибли в результате взрыва на заводе фейерверков в Португалии
Анвельт: сегодня риска терроризма в Эстонии нет, но не стоит терять бдительность