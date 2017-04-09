Христиане Эстонии празднуют Вербное воскресенье

Христианский мир отмечает сегодня вход Господень в Иерусалим. Вербное воскресенье в этом году совпадает у православных и католиков.

Праздничные службы прошли во многих храмах Эстонии, передает "Актуальная камера".

В этот день верующие вспоминают, как торжественно приветствовали пальмовыми ветвями прибывшего в Иерусалим Христа, встречая его как Мессию.

Традиция освящать пальмовые ветви дошла и до наших времен. В некоторых странах вместо пальм стала использоваться верба, поэтому и праздник этот зовется не пальмовым, а вербным воскресеньем.