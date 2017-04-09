Участники благотворительного забега поддержали юного дайвера с ограниченными возможностями

В воскресенье, 9 апреля, благотворительный забег в помощь юному дайверу с ограниченными возможностями Макару Медведеву собрал в Таллинне свыше ста участников.

Шестнадцатилетний Макар Медведев родился с недостатком зрения - ахроматопсией, он не различает цвета, а яркий солнечный свет вызывает у него дискомфорт, порой даже боль. Вопреки всему, Макар живет жизнью обычного подростка, хорошо учится и играет на барабанах, а также участвует в волонтерских организациях. Он с детства любит спорт и вот уже три года профессионально занимается дайвингом, передает "Актуальная камера".

"У меня есть две бронзы и два серебра на разных соревнованиях разного масштаба. Планы на будущее - это стараться, тренироваться и в следующем году попасть в сборную", - говорит Медведев.

Макар, как настоящий спортсмен, и сам принял участие в забеге, преодолев пять километров. Самостоятельно, без чьей-либо помощи.

"Свой забег хочу посвятить всем спортсменам с ограниченными возможностями", - отмечает Медведев.

Участники забега абсолютно разные. От совсем юных до людей в возрасте. От профессиональных спортсменов до любителей. Для участия в забеге было необходимо заплатить взнос начиная от пяти евро. Многие жертвовали больше. Собранные средства пойдут на приобретение специальных приспособлений для дайвинга.

"Основная цель - показать ребятам, у которых есть какие-то ограниченные возможности, что мы готовы их поддерживать и вдохновлять на новые победы", - говорит член правления НКО "Особый мир" Юлия Степанова.

Благотворительные забеги очень популярны во многих странах. Жители Эстонии тоже следуют этой доброй традиции. На этот раз организаторами забега выступили школа правильного бега I Love Running совместно с фондом поддержки спортсменов с ограниченными возможностями BeU и некоммерческим объединением "Особый мир".